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Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?

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27.04.2020
Gaziantep'in özel lezzetlerinden biri olan Meyan şerbetine Ramazan ayında talep arttı. Uzun bir hazırlık aşaması olan meyan şerbetinin yapımı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Lezzeti ile sofraları renklendiren meyan şerbetinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Peki, meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti hazırlanırken hangi malzemeler kullanılır? Meyan şerbetinin faydaları neler? İşte ayrıntılar...

Meyan şerbeti nasıl yapılır? Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şarbeti nasıl hazırlanır? Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen meyan şerbetine Ramazan ayında talep arttı. Yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbetinin birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltıcı sıcaklarında bölge halkının tercih ettiği en önemli içecekler arasında dikkat çeken meyan şerbeti faydaları saymakla bitmiyor. Peki, meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbetinin faydaları neler?

MEYAN ŞERBETİ FAYDALARI NELER?

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, yaptığı açıklamada, meyan bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Meyan bitkisinin faydalarına ilişkin Prof. Dr. Satıl, "Bitki köklerinin göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, ateş düşürücü, öksürük kesici, nezle ve bronşit gibi hastalıklara karşı şifalı özellikleri vardır. Solunum yollarındaki mukozaya koruyucu etkiye sahip. Boğaz ağrılarına da iyi gelmekte." dedi.

Satıl, meyandan şerbet, pastil ve bal elde edildiğini ifade etti.

Meyan kökünün antiviral ve antimikrobiyal aktivitelerine dair birçok bilimsel çalışma yapıldığını anlatan Satıl, "Özellikle meyan kökü kaynaklı bileşiklerin, influenza, hepatit, suçiçeği, HIV, herpes tipi bir dizi virüse karşı antiviral etkiye sahip birçok bilimsel makale bulunmaktadır. Meyan şerbeti, özellikle ramazanda susuzluk çekilen dönemde ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisinin yanında halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarda da etkili olan bir içecektir." diye konuştu.

MEYAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Prof. Dr. Satıl, meyan kökünün fazla miktarda kullanılmasının ise vücuda zararı olduğu uyarısında bulundu.

Özellikle hipertansiyon, böbrek rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, kalp damar bozuklukları gibi şikayetleri olanların meyan bitkisinden uzak durması gerektiğine işaret eden Satıl, meyan şerbetini şöyle tarif etti:

"100 gram yani yaklaşık bir avuç meyan kökü, 3 litre su ile hazırlanabilir. Öncelikle meyan köklerini iyice yıkıyoruz, temizliyoruz. Sonra tencerenin içine boşaltıyoruz ve bunu bir gece beklemeye bırakıyoruz ama bunu hemen içeceğim derseniz bekleme süresini 1,5-2 saate kadar indirebilirsiniz. Bekleme süresi bittikten sonra meyanı bir süzgeç yardımı ile tencereden çıkartıyoruz. Sıvıyı bir tülbent ile süzüyoruz. Bu şekilde süzdükten sonra içeceğimiz bu şerbetimizi şişelere doldurup buzdolabında saklayarak soğuk halde içmeye hazır hale getirebiliriz."

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