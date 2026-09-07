Batan gemideki kardeşlerin isimleriyle dolandırıcılık: Yardım bahanesiyle para istediler

KKTC'de batan gemide kaybolan Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesi, isimlerini kullanarak yardım topladığı iddia edilen kişilere karşı vatandaşları uyardı. Kimliği belirsiz kişilerin, ailenin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek IBAN üzerinden para istediği öne sürüldü. Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" dedi.