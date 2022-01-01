Koronavirüs salgını kan stoklarını etkiledi! Her gün 9 bin ünite kana ihtiyaç var

Koronavirüs salgını kan stoklarını da etkiledi. Kan stokları azaldı. Oysa her gün ortalama 9 bin ünite kana ihtiyaç var. Kovid-19 geçiren kan bağışlayabilir mi? Kovid-19 aşısı yaptıran kan bağışlayabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık değerlendirdi.

Dr. Kerem Kınık'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Pandemi başladığından beri dünya genelinde kan bankacılığında bir sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili tedbirler alıyoruz, ekip sayımızı artırıyoruz. Bilinçlendirme eğitim ve kampanyalarımızı artırıyoruz. Şu anda asgari stok seviyelerinin altında değiliz. Çok korkulacak bir durumda değiliz.

Ancak pandeminin etkisiyle hastalanan insan sayısı ve aşıdan sonra da 1 hafta kan verilemiyor ve bizde bunları bekliyoruz. Semptom çıktıysa 1 ay kadar bekliyoruz. Burada kan alımlarının kümesinin daraldığını ifade edebiliriz.

2021 yılında 2 milyon 750 binden fazla kan bağışçımız oldu. Bu yıl içerisinde vatandaşımız kansızlıktan dolayı bir sıkıntı yaşamadı. İnişler çıkışlar oldu ama hem kan bağıcılarımızın hem de Kızılay gönüllülerimizin fedakarlığı ile bunları aştık."