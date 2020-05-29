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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bu bir milli görev |Video

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Giriş: 29.05.2020 15:31
Güncelleme:29.05.2020 15:51
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yeni normalleşme adımlarını A Haber'e anlattı. Haziran ayı gibi büyük illerde seyahat kısıtılamasının kaldıralacağını, kafetaryaların açılıp spor müsabakalarının yeniden başlayacağını söyledi. Ünal, bu mücadelede kurallara uymanın milli bir görev olduğunu söylerken, kurallara uyulmaması halinde ise yeniden yasakların geri gelebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Serhat Ünal yatan hasta sayısında düşüşe gidildiğini söyledi. Ancak kurallara uyulmazsa serbestleşme geri alınabilir uyarısında bulundu.

Ünal, ''Esas amaçlardan biri yeni vaka sayısını düşmesiydi. Çünkü bu faza geçmemizin önemli faktörlerinden biri
yeni vaka sayısının düşme trendiydi. Bu düşüş süresi 14 günden fazla olduğu için yeni faza geçtik. Hastanelerde yatan vatandaşlarımızın ne kadar hızlı iyileştiği, ölüm sayımızın düşmesi bu yöndeki verilerimiz iyi.. Daha az hasta entübe oluyor ya da az hayat kaybetme var bunlar iyi gelişmeler... Rakamlarda bir kıpırdama olursa Allah korusun geriye dönüş artış söz konusu olursa bu esnemeleri serbestleşmeyi geri alınabilir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin yeni kuralların üzerine kurulu olduğunun altını çizen Ünal, maske ve sosyal mesafe konusunda hatırlatmada bulundu. "Üç ana kuralımız maske mesafe el hijyeni... Artık nereye gittiysek oranın özel kuralları... Taksiye mi bindik oranın kuralı var kafeye mi gittik oranın kuralı var... Bunları yaşam biçimimiz haline getirmeden bu dönemi atlatmamız mümkün değil. Çünkü bu yeni dönem yeni kuralların üzerine oturuyor. Haziran ayı gibi büyük illerde seyahat kısıtlamasının kaldırılması kafeteryaların açılması, kreşlerin açılması spor müsabakalarının tekrardan başlaması gibi düzenlemeler peş peşe gelecek" dedi

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