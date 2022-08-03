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Koronavirüs aşk hayatını bitirdi mi? Boşanmalar arttı

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 08:43
Koronavirüs ile hayatlarımıza giren sosyal mesafe romantizme de darbe vurdu. Salgın sonrası insanlar birbirlerine sevgilerini gösterememeye başladı. Peki gerçekten koronavirüs aşkları öldürdü mü? Özellikle korona sonrası artan boşanma oranları da bunun bir göstergesi mi? Detayları A Haber ekibinden Hatice Kübra Bal aktardı.
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