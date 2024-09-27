Köpek sahneye daldı dansçılar şaşkına döndü

İzmir'de Destanların Dansı Tiyatral Topluluğu'nun 2 bin kişiye yaptığı gösteri sırasında sahneye giren ‘Boncuk' isimli köpek renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Danşçıların arasında dolaşan Boncuk, izleyicilerden alkış aldı.