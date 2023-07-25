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Köpeğiyle otobüse binmek istedi İETT şoförü araçtan indirdi

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:17
İstanbul Kağıthane'de köpeğiyle otobüse binmek isteyen bir kadın şoför tarafından araçtan indirildi. Otobüste yaşanan tartışma cep telefon kamerasına yansıdı.
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