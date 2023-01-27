Konya'nın kadim geleneği "Şivlilik" ile ilgili etkinlikler sürüyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde kurulan alanda çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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