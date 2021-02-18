18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya’da temizlik personeli kılığına giren polis firari hükümlüyü hastanede yakaladı

Konya’da temizlik personeli kılığına giren polis firari hükümlüyü hastanede yakaladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 14:26
Güncelleme:18.02.2021 14:28
Konya'da gerçekleştirilen operasyon filmleri aratmadı. Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 23 yıl hapis cezası nedeniyle 2020 yılının aralık ayından itibaren aranmasının olduğu öğrenildi. Emrah K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Terörün yıktığı hayatlar
Terörün yıktığı hayatlar
O ilde sergilenen lahit tedirgin ediyor!
O ilde sergilenen lahit tedirgin ediyor!
Bunu hiç beklemiyordu! Polis kılık değiştirdi!
Bunu hiç beklemiyordu! Polis kılık değiştirdi!
Regaip gecesini nasıl değerlendirmeliyiz?
Regaip gecesini nasıl değerlendirmeliyiz?
O ilin doğal yaşam kendine hayran bıraktı
O ilin doğal yaşam kendine hayran bıraktı
Üç ayları müjdeleyen gece
Üç ayları müjdeleyen gece
Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor
Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor
Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Normalleşmeye en yakın iller
Normalleşmeye en yakın iller
Ölümden böyle kurtuldu!
Ölümden böyle kurtuldu!
Buzlu yollarla mücadele!
Buzlu yollarla mücadele!
Daha Fazla Video Göster