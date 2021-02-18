Konya’da temizlik personeli kılığına giren polis firari hükümlüyü hastanede yakaladı

Konya'da gerçekleştirilen operasyon filmleri aratmadı. Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 23 yıl hapis cezası nedeniyle 2020 yılının aralık ayından itibaren aranmasının olduğu öğrenildi. Emrah K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.