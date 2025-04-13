13 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Konya'da oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!
Konya’da oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!

Konya'da oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2025 22:31
Güncelleme:13.04.2025 22:33
Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan ancak şoför tarafından biber gazıyla etkisi hale getirilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mercilerce tutuklanırken zanlının kullandığı silahın oyuncak olduğu tespit edildi. Gasp girişimi anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya’da oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!
Oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!
Oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!
Park halindeki 8 araca çarptı kaçtı
Park halindeki 8 araca çarptı kaçtı
İSKİ çalışmasında boru patladı
İSKİ çalışmasında boru patladı
Amatör maçta sahaya köpek girdi
Amatör maçta sahaya köpek girdi
Akaryakıt dolum tesisinde tatbikat korkuttu
Akaryakıt dolum tesisinde tatbikat korkuttu
Üsküdar’da ’Evimin önüne çöp attın’ kavgası: 1 ölü
Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgası: 1 ölü
Van’daki depremler ne anlama geliyor?
Van'daki depremler ne anlama geliyor?
Anadolu Diyarı Çorum’da
Anadolu Diyarı Çorum’da
Karla kaplı yaylada yılkı atları görüntülendi
Karla kaplı yaylada yılkı atları görüntülendi
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 22 tutuklama
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 22 tutuklama
İstanbul’da Gazze’ye destek mitingi
İstanbul'da Gazze'ye destek mitingi
Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti
Kurt büyüklüğüyle dikkat çekti
Daha Fazla Video Göster