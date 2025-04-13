Konya’da oyuncak tabancayla gasp girişimi kamerada!

Konya'nın Meram ilçesinde, taksi şoförüne gasp girişiminde bulunan ancak şoför tarafından biber gazıyla etkisi hale getirilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mercilerce tutuklanırken zanlının kullandığı silahın oyuncak olduğu tespit edildi. Gasp girişimi anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.