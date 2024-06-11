11 Haziran 2024, Salı
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Konya'da korkunç olay! Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu
Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.