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Konya'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 1 kişi öldü! 25 kişi yaralandı

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Giriş: 05.08.2022 00:00
Konya'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden görüntüler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 73 AAL 926 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı 42 C 1001 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

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