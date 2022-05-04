Konya'da hazine bulundu! Bölgenin kaderini değiştirecek

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, tarım şehri Konya'da yer altı su seviyesi, geçen yıllardaki kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Devlet Su İşleri, 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Konya Ovası için 'hazine' niteliği taşıyan ve Akdeniz'e akan 40 milyon metreküplük su rezervi tespit etti.