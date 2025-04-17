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Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı

Konya'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 22:27
Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen iki ortaokul öğrencisine ehliyetsiz sürücü M.K. çarptı. Kemal Taha Keskin hayatını kaybederken, Faik Özgün yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen aracın çocuklara çarptığı ve öğrencilerin yere savrulduğu anlar yer aldı.
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Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
Konya'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
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