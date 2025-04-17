17 Nisan 2025, Perşembe
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Konya'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ortaokul öğrencilerine çarptı
Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen iki ortaokul öğrencisine ehliyetsiz sürücü M.K. çarptı. Kemal Taha Keskin hayatını kaybederken, Faik Özgün yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen aracın çocuklara çarptığı ve öğrencilerin yere savrulduğu anlar yer aldı.