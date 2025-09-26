Konya’da durdurulan araçta 3 kilo eroin ele geçirildi

26 Eylül 2025, Cuma

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde 3 şahıs yakalanırken, şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
