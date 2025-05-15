Konya’da deprem! Konya Valisi İbrahim Akın A Haber’de: Şu anda olumsuz ihbar yok

Konya Valisi İbrahim Akın, A Haber'de depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “Bildiğiniz üzere AFAD verilerine göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu anda kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Bir olumsuzluk yok. Sadece panikten kaynaklı ihbarlar söz konusu. Saha tarama çalışmalarımız bütün ekiplerimizle birlikte devam ediyor. Ümit ederiz ki bir olumsuzluk söz konusu olmaz. Şu ana kadar da öyle bir olumsuz ihbar alınmadı." dedi.

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