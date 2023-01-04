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Konya'da askeri araç kaza yaptı: 2 şehit

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Giriş: 04.01.2023 12:12
Son dakika haberi... Konya'da askeri araç, TIR ile çarpıştı. Kazada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
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Askeri araç kaza yaptı: 2 şehit
Askeri araç kaza yaptı: 2 şehit
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