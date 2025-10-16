Kontrolden çıkan otomobil takla attı

16 Ekim 2025, Perşembe

16.10.2025
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
