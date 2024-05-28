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"Konteynerde parçalanmış ceset" vahşeti! Perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:07
İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Dikkat çeken ayrıntı var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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