"Konteynerde parçalanmış ceset" vahşeti! Perde arkasında ne var?

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Dikkat çeken ayrıntı var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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