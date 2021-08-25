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Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü

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Giriş: 25.08.2021 01:47
Son dakika haberleri... Kartal'da bir anne ve kız ikamet ettikleri evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak sakinlerinin kötü kokular gelmesi sebebiyle ihbarda bulunmasıyla daireye giren polis ekipleri anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti işleyen kişinin ise olay yerine tekrar geldiği anlaşıldı. İşte detaylar... .
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü
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