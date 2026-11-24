Uludağ'da sezonun üçüncü kar yağışı! Zirve beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Bursa Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Dün gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte zirve yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3-4 dereceye kadar düştüğü bölgede zaman zaman tipi ve yoğun sis de etkili oldu. A Haber muhabiri Fatih Mısır, Uludağ'daki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Mısır, sezonun üçüncü kar yağışının gerçekleştiğini belirterek zirvede kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetreye ulaştığını söyledi.