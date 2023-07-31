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Komşudan tohum istedi! Yetişen sebze şaşkına çevirdi

İHA
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Giriş: 31.07.2023 13:28
Amasya Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından tohum istedi. Ektikleri tohumdan yetişen sebze görenleri hayrete düşürdü.
Komşudan tohum istedi! Yetişen sebze şaşkına çevirdi KOMŞUDAN TOHUM İSTEDİ! YETİŞEN SEBZE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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