20 Kasım 2021, Cumartesi
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Komodo ejderi ve piton karşı karşıya! Piton yavrularını korumak için her şeyi yaptı
Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.