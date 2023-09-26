Kombi bakımı nasıl yapılır? Kombi ve petek bakımı nasıl ve ne sıklıkla yapılmalı?

Sonbahardayız ve havalar soğumaya başladı. Kombi ve petek bakımı zamanı geldi. Peki iyi bakım nasıl yapılır? Ne kadar sıklıkta bakım yapılmalı? Kombi ve petek temizliği verimli ısınma ve yakıt tasarrufu sağlar mı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan makine mühendisi Sencer Erten verdi.

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