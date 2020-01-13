Komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti |Video

Jandarma Genel Komutanlığı, twitter hesabı üzerinden yakın boğuşma gösterisine yönelik klip paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığı'nda yapılan yakın boğuşma gösterisine ilişkin anların yer aldığı klip paylaştı.

Görüntülerde Tabur Komutanlığı'nda bulunan personellerin yakın boğuşma eğitimi ve gösterileri bulunuyor. Jandarma Komandolar aldıkları özel eğitimle beraber, düşmanların korkulu rüyası oluyorlar. Yakın boğuşma eğitimleri alan personel, Jandarma Özel Harekat birimleri başta olmak üzere, Jandarma Komando Birlikleri, koruma ile ilgili birimlerde görevlendiriliyor.