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Kolonyaya alternatif biberiye yağı! | Video
Hemen herkesin ilk gündem maddesi artık koronavirüs oldu. Biberiye esansının mikrop öldürücü özelliği yüzünden aktarlardan en çok talep edilen ürün oldu. Biberiye Osmanlı döneminde de enfeksiyonlarda sıklıkla cerrahların başvurduğu bir bitkiydi...
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