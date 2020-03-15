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15.03.2020

Kolonyaya alternatif biberiye yağı! | Video

Hemen herkesin ilk gündem maddesi artık koronavirüs oldu. Biberiye esansının mikrop öldürücü özelliği yüzünden aktarlardan en çok talep edilen ürün oldu. Biberiye Osmanlı döneminde de enfeksiyonlarda sıklıkla cerrahların başvurduğu bir bitkiydi...

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