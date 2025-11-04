Kocaeli’nin iki ilçesinde binaların kolonları çatladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle 2 binanın tahliye edilmesinin ardından Çayırova ilçesinde de bir bina boşaltıldı. Çayırova'da 4 katlı binada oturan 5 kişi, zemin kattaki mobilya dükkanın kolonları ve tavanında oluşan derin çatlaklar nedeniyle tedbiren evlerinden çıktı. Olayda Darıca ilçesindeki bina mühürlendi.