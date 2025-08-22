Kocaeli’de traktör devrildi: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 75 yaşındaki Ahmet Çimen yaşamını yitirdi. Çamçukur Köyü’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çimen, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

