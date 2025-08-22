22 Ağustos 2025, Cuma

Kocaeli'de traktör devrildi: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’de traktör devrildi: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:46
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 75 yaşındaki Ahmet Çimen yaşamını yitirdi. Çamçukur Köyü’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çimen, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
