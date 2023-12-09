09 Aralık 2023, Cumartesi
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Kocaeli’de lojistik deposunda çıkan yangın 8 saate kontrol altına alındı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Yanında birçok fabrika var biz bu fabrikalara sirayet etmeden, yangını kontrol altına aldık, şu anda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede yaklaşık 47 aracımız hala mevcut 132 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Allaha şükür hiçbir can kaybı olmadı” dedi.