ABD'den Tahran'a yeniden savaş hazırlığı! Hedef Körfez üzerinden İran adaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 1 gün süreyle ertelediğini açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulması olası savaş durumunu yeniden gündeme taşıdı. Trump'ın açıklamasının ardından 19 Mayıs'ta Durum Odası'nda yapılacak İran savaşına ilişkin toplantıda, olası hazırlık planların ele alınacağı konuşulurken Washington'un yeniden savaşı başlatması halinde İran'ın hangi noktalarına hedef alınacak? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küsmez, ABD'nin Körfez üzerinden saldırı düzenleyeceği ve adaları hedef alınabileceğini belirtti.