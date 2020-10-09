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Kocaeli'de heyelan: Şiddetli yağış sonrası İstanbul istikametinin iki şeridi kapatıldı

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Giriş: 09.10.2020 20:18
Güncelleme:09.10.2020 20:34
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve zaman zaman etkisini gösteren dolu yağışı sonrası heyelan meydana geldi. Yağış TEM otoyolunda toprak kaymasına neden olurken İstanbul istikametinin iki şeridinin tedbir amaçlı olarak kapatıldığı bildirildi. A Haber muhabiri olay yerinden canlı canlı aktardı.

Marmara bölgesinde hafta boyu kendisini gösteren sağanak yağış bugün de sürdü. Akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrasında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde heyelan meydana geldi. A Haber muhabiri olay yerinden gözlemlerini aktardı.

YOL TEDBİR AMACIYLA KAPATILDI

Yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinin iki şeridinin tedbir amacıyla kapatıldı.

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