12 Ekim 2025, Pazar

Kocaeli'de feci kaza: 7 yaralı
Kocaeli’de feci kaza: 7 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 05:31
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobil, sarı ışıkta duran hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.
