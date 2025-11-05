Kocaeli’de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım 2025 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana gelen toplam değeri 140 bin lira olan ziynet eşyası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım 2025'te Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. T.K.'nın ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

