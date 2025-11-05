05 Kasım 2025, Çarşamba

Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 23:29
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım 2025 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana gelen toplam değeri 140 bin lira olan ziynet eşyası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım 2025'te Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. T.K.'nın ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
