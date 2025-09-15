15 Eylül 2025, Pazartesi

Kocaeli Gebze’de çocuklarını okula götüren babaya böyle tokat attı

Kocaeli Gebze'de çocuklarını okula götüren babaya böyle tokat attı

Giriş: 15.09.2025 16:09
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.

