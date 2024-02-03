Kocaeli’ deki fabrika yangını kontrol altına alındı! A Haber ekibi olay yerinden yeni detayları aktardı

Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle müdahale edildi. Fabrikada kimyasal ürünler vardı, patlamalar yaşandı. Mahsur kalan ya da yaralanan olmadığı bildirildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.

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