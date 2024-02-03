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Kocaeli’ deki fabrika yangını kontrol altına alındı! A Haber ekibi olay yerinden yeni detayları aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 16:52
Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle müdahale edildi. Fabrikada kimyasal ürünler vardı, patlamalar yaşandı. Mahsur kalan ya da yaralanan olmadığı bildirildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.
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