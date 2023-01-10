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“Koca dedikodusu” boşanma nedeni oldu! Sosyal medyada yayın açıp dedikodu yaptı... Mahkeme tam kusurlu buldu

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Giriş: 10.01.2023 13:23
Sosyal medya canlı yayını üzerinden kocasının dedikodusunu yapan kadın mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Peki mahkeme bu kararı hangi gerekçelere dayanarak verdi? Detaylar haberimizde...
Koca dedikodusu boşanma nedeni oldu KOCA DEDİKODUSU BOŞANMA NEDENİ OLDU

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Koca dedikodusu boşanma nedeni oldu
Koca dedikodusu boşanma nedeni oldu
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