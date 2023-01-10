10 Ocak 2023, Salı
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“Koca dedikodusu” boşanma nedeni oldu! Sosyal medyada yayın açıp dedikodu yaptı... Mahkeme tam kusurlu buldu
Sosyal medya canlı yayını üzerinden kocasının dedikodusunu yapan kadın mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Peki mahkeme bu kararı hangi gerekçelere dayanarak verdi? Detaylar haberimizde...