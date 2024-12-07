08 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Kızlar kahve içti mekan sahibi havaya ateş açtı!

Kızlar kahve içti mekan sahibi havaya ateş açtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2024 23:42
Ankara Altındağ'da, kafede eskiden çalışan ve yeni çalışan iki kız arasında kavga çıktı. İki kız grubunun kafenin dışında kavga ettiği, ardından olayın kafenin içinde de sürdüğü, mekan sahibinin uyarılarına rağmen kavga devam edince, mekan sahibinin ruhsatlı beylik silahıyla iki el hedef göstererek bir el de havaya toplam üç el ateş ettiği iddia edildi. Mekan sahibinin ateş etmesi üzerine kavga eden iki grup, dükkanın camlarını ve kapısını kırdı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Mekan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kavgaya karışan kız grupları, mekan sahibinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olaya ilişkin araştırmalara devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kızlar kahve içti mekan sahibi havaya ateş açtı!
Kayıp olarak aranıyordu: 19 yıl sonra ortaya çıktı
Kayıp olarak aranıyordu: 19 yıl sonra ortaya çıktı
Apartman dairesinde depolanan hurda kağıtlar alev aldı
Apartman dairesinde depolanan hurda kağıtlar alev aldı
Sincan’da su borusu patladı cadde göle döndü!
Sincan'da su borusu patladı cadde göle döndü!
Kızlar kahve içti mekan sahibi havaya ateş açtı!
Kızlar kahve içti mekan sahibi havaya ateş açtı!
Tek teker üzerinde kaza!
Tek teker üzerinde kaza!
Hindi ve tavuklarına yem vermek istemişti!
Hindi ve tavuklarına yem vermek istemişti!
5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi
5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi
Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu!
Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu!
Aracını park etmeye çalışan sürücü kırtasiye dükkanına daldı
Aracını park etmeye çalışan sürücü kırtasiye dükkanına daldı
2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada!
2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada!
Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı!
Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı!
10 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
10 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Daha Fazla Video Göster