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Kızılelma… Milli Muharip Uçak… Akıncı TİHA… Tavan arasında meyve kasalarından uçak filosu kurdu

İHA
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Giriş: 06.04.2023 11:41
Eskişehir'de yaşayan Gültekin Kuralay, tavan arasında meyve kasalarından, Kızılelma, Milli Muharip Uçak TFX, Akıncı TİHA gibi birçok milli hava aracının maketini yaparak adeta Türk filosu kurdu.
Meyve kasalarından uçak filosu kurdu MEYVE KASALARINDAN UÇAK FİLOSU KURDU

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