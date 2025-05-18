18 Mayıs 2025, Pazar
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Kızılay’dan her gün binlerce aileye sıcak yemek desteği
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kentte yürütülen aşevi hizmetleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başlatılan kurban vekâleti kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlı, Ağrı’daki aşevinden her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu hizmetin büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.