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Kızılay’dan her gün binlerce aileye sıcak yemek desteği

Kızılay’dan her gün binlerce aileye sıcak yemek desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.05.2025 12:24
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kentte yürütülen aşevi hizmetleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başlatılan kurban vekâleti kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlı, Ağrı’daki aşevinden her gün 3.200 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu hizmetin büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.
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Kızılay’dan her gün binlerce aileye sıcak yemek desteği
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