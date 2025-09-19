19 Eylül 2025, Cuma

Kız öğrenci yurdunda taciz! Taciz iddiasıyla müdürler görevden alındı
Kız öğrenci yurdunda taciz! Taciz iddiasıyla müdürler görevden alındı

Kız öğrenci yurdunda taciz! Taciz iddiasıyla müdürler görevden alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 14:35
İstanbul'daki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan taciz iddiaları ilgili soruşturma başlatılmıştı. İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı. İddialarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin özeline kastedenlerin hesabı sorulacak" demişti. Soruşturma kapsamında iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.
