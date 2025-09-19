19 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kız öğrenci yurdunda taciz! Taciz iddiasıyla müdürler görevden alındı
İstanbul'daki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan taciz iddiaları ilgili soruşturma başlatılmıştı. İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı. İddialarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin özeline kastedenlerin hesabı sorulacak" demişti. Soruşturma kapsamında iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.