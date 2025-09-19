Kız öğrenci yurdunda taciz! Taciz iddiasıyla müdürler görevden alındı

İstanbul'daki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan taciz iddiaları ilgili soruşturma başlatılmıştı. İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı. İddialarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin özeline kastedenlerin hesabı sorulacak" demişti. Soruşturma kapsamında iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

