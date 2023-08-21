21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Kız Kulesi’ne İBB çilesi! Yürüyüş yolu bitirilemedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kuzguncuk ve Salacak yürüyüş yolları projesini bir türlü bitiremedi. Yürüyüş yolu demir perdelerle çevrilince, turistler ve vatandaşlar Kız Kulesi'nin eşsiz manzarasından mahrum kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.