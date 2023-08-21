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Kız Kulesi’ne İBB çilesi! Yürüyüş yolu bitirilemedi

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 13:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kuzguncuk ve Salacak yürüyüş yolları projesini bir türlü bitiremedi. Yürüyüş yolu demir perdelerle çevrilince, turistler ve vatandaşlar Kız Kulesi'nin eşsiz manzarasından mahrum kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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