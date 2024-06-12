Kıyma makinesinde cinayet iddiası! İşte cinayet sonrası satılan kıyma makinesi

Mehmet Taşpınar, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurmuş, stüdyoya gelen yakınları ise aradığı eşinin bir cinayete karıştığını iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi dosyayı daha da derinleştirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son yaşananlar...

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