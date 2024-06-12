12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kıyma makinesinde cinayet iddiası! İşte cinayet sonrası satılan kıyma makinesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2024 10:40
Mehmet Taşpınar, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurmuş, stüdyoya gelen yakınları ise aradığı eşinin bir cinayete karıştığını iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi dosyayı daha da derinleştirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son yaşananlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koyunlar yazı adada geçirecek
Koyunlar yazı adada geçirecek
İşte kiraz tarhanasının yapımı
İşte kiraz tarhanasının yapımı
Uzmanlar: Bugün dışarı çıkmayın
Uzmanlar: Bugün dışarı çıkmayın
Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler
"Hasta yok" diyerek ambulansın önünü kestiler
Hacı adayları tavaflarını yaptı
Hacı adayları tavaflarını yaptı
İşte cinayet sonrası satılan kıyma makinesi
İşte cinayet sonrası satılan kıyma makinesi
Bayram şekeri alırken bunlara dikkat!
Bayram şekeri alırken bunlara dikkat!
10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Evini kendisi de içindeyken böyle patlattı
Evini kendisi de içindeyken böyle patlattı
Yal soygununda iki ilde operasyon
Yal soygununda iki ilde operasyon
Yılan teker sökülerek çıkarıldı
Yılan teker sökülerek çıkarıldı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Daha Fazla Video Göster