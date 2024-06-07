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'Kıyma makinesi cinayeti' iddiası! Kaçırma... Dolandırıcılık... Cinayet…

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 20:27
'Memet TAŞPINAR', 13 yıldır aynı evde yaşadığı 2 çocuk annesi 'güllü Çolak’ı aramaya gelmişti Müge Anlı'ya. İddialar sonrası, gözler, kayıp kadının yeğenine çevrilmişti. Ne söyleyeceği, merak konusuydu. Öyle açıklamalar yaptı ki, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. "Akrabalarının bir olup, bir adamı vahşice öldürdüğünü" söyledi. Cinayeti işlediği öne sürülen baş şüpheliler de konuştu.
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’Kıyma makinesi cinayeti’ iddiası!
'Kıyma makinesi cinayeti' iddiası!
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