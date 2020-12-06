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Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı | O anlarla güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 06.12.2020 18:22
Güncelleme:06.12.2020 18:23
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 4 şüpheli, önce demirci dükkanını soyup, buradan aldıkları malzemelerle telefon dükkanını soydu. Yaklaşık 300 saniye içeride kalan hırsızlar, toplam 200 bin liralık cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Olay, sabaha karşı saat 03.15'te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan'a ait cep telefonu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlar önce bir demirciye girip demir parça çaldı. 4 şüpheli, daha sonra gözlerine kestirdikleri telefon bayisine geldi. Hırsızlar, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Şüpheliler, kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak içinde bulunan 100'ün üzerindeki telefonu 30 saniyede alarak kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin durumu bildirdiği Hüseyin Zilan, iş yerine geldiğinde yaptığı kontrolde 100'ün üzerinde telefonunun kayıp olduğunu gördü.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İş yeri sahibi Hüseyin Zilan, kısıtlama saatleri başladıktan sonra evlerine çekildiklerini söyledi. Gece 03.15 sularında hırsızların önce demirci dükkanını soyduklarını belirten Zilan, "Oradan levye falan alıyorlar. O levye ile gelip kepengimizi yarıyorlar ve hunharca gelip mağazamıza dadanıyorlar. 200 bin liranın üzerinde cihazlarımızı götürüyorlar.

Toplam 30 saniye içerisinde vitrindeki çekmeceleri söküp götürüyorlar. Mağazamız kuytu bir yerde değil. Emek Caddesi'nin üzerinde, polis okulunun 300 metre aşağısında. Bu kısıtlama hırsızlar için her daim bir fırsat oldu" dedi.

İş yeri sahibi Hüseyin Zilan'nın şikayeti üzerine bir şüpheli yakalanıp sorgulanırken, polis ekipleri diğer zanlıların da yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

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