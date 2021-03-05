05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde son durum ne? Bölgeden aktardı

Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde son durum ne? Bölgeden aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 08:42
Güncelleme:05.03.2021 08:46
Son dakika haberi... Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu nasıl? Trafik ekipleri uygulamalara devam ederken yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu nasıl? Trafik ekipleri uygulamalara devam ederken yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Kıbrıs gazisinin yürek dağlayan anısı
Kıbrıs gazisinin yürek dağlayan anısı
Karadeniz görülen mutasyonla ilgili özel çalışma başlatıldı
Karadeniz görülen mutasyonla ilgili özel çalışma başlatıldı
Elimle kazıp bir askeri çıkardım
"Elimle kazıp bir askeri çıkardım"
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri artırıldı
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri artırıldı
Mutasyonlu virüs sonrası yeni tedbirler alındı
Mutasyonlu virüs sonrası yeni tedbirler alındı
Eriğin fiyatı geriledi
Eriğin fiyatı geriledi
Suçüstü yakalandılar!
Suçüstü yakalandılar!
Midesinde patladı! Hastanelik oldu
Midesinde patladı! Hastanelik oldu
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ