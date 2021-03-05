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Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde son durum ne? Bölgeden aktardı
Son dakika haberi... Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu nasıl? Trafik ekipleri uygulamalara devam ederken yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Son dakika haberi... Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik durumu nasıl? Trafik ekipleri uygulamalara devam ederken yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.