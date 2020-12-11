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Kısıtlama sonrası Ankara'dan ilk görüntüler! A Haber muhabiri son durumu aktardı

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Giriş: 11.12.2020 21:27
Güncelleme:11.12.2020 21:27
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereğince 11 Aralık saat 21'den 14 Aralık saat sabah 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki kısıtlamanın ilk dakikalarında Ankara'da son durum nasıl? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Öte yandan kısıtlamadan kimler muaf, marketler, bakkallar, kasap, manav ve kuruyemişçiler saat kaça kadar açık? sorusu da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yanıt buldu.

İçişleri Bakanlığı 12-13 Aralık tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yayınladı.

Kıymetli vatandaşlarımız,

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulama bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatmak gerekirse;

• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz.

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