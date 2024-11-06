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Kış öncesi enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması

Kış öncesi enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:07
VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz enerji için Adilcevaz ilçesinin kırsal bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye bağlı köylerde kışın vatandaşların mağdur olmaması çalışan VEDAŞ ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
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