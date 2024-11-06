06 Kasım 2024, Çarşamba
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Kış öncesi enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması
VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz enerji için Adilcevaz ilçesinin kırsal bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye bağlı köylerde kışın vatandaşların mağdur olmaması çalışan VEDAŞ ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.