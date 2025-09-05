Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu başladı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili pazartesi günü çalacak. 8 Eylül Pazartesi başlayacak okullar için ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de, malzeme eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliği sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve aileleri kırtasiye malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışırken kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde eğitim öğretim yılı arifesinde hareketlilik gözlendi. Okul ihtiyaçları bünyesinde alışverişi son güne bırakanlar ve listelerini eksiksiz tamamlamak isteyenler şehirdeki kırtasiyelere gelerek, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden bütçelerine uygun olanları seçerek alıyor. Öğrenciler, velileri ile birlikte beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

