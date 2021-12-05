05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırmızı lagos balığı Antalya'da görüldü! Akdeniz tropikleşiyor mu?

Kırmızı lagos balığı Antalya'da görüldü! Akdeniz tropikleşiyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2021 15:48
Tropik sularda yaşayan, Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan kırmızı lagos balığı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı ağlarına takıldı. Peki bu balık türünün özellikleri neler? Zehirli mi? Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akdeniz tropikleşiyor mu?
Akdeniz tropikleşiyor mu?
Libya’dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı
Libya’dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı
4 kişinin öldüğü kaza kamerada
4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
İstanbul’da hamsi festivali
İstanbul'da hamsi festivali
Cinayet anları kamerada
Cinayet anları kamerada
Mustafa Yazgan’a veda
Mustafa Yazgan'a veda
Taksicinin tartakladığı kadın ölümden döndü
Taksicinin tartakladığı kadın ölümden döndü
Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
81 yaşında vefat etti
81 yaşında vefat etti
Lastik hırsızları bitti akaryakıt hırsızları başladı
Lastik hırsızları bitti akaryakıt hırsızları başladı
Baba gözyaşlarına hakim olamadı!
Baba gözyaşlarına hakim olamadı!
Daha Fazla Video Göster