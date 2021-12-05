05 Aralık 2021, Pazar
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Kırmızı lagos balığı Antalya'da görüldü! Akdeniz tropikleşiyor mu?
Tropik sularda yaşayan, Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan kırmızı lagos balığı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı ağlarına takıldı. Peki bu balık türünün özellikleri neler? Zehirli mi? Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.