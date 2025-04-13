13 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı! Aynı ailede 6 kişi yaralandı
Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı! Aynı ailede 6 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı! Aynı ailede 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2025 01:40
Kaza, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Selim K. (36) yönetimindeki 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araçla çarparak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü Selim K., eşi Sultan K. (32), çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı! Aynı ailede 6 kişi yaralandı
Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı!
Kırmızı ışıkta geçen tır kaza yaptı!
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!
Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!
Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!
Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü!
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü!
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
Fındık bahçelerinde ’don ve buzlanma’ ya karşı mücadele!
Fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele!
Kazaya karışan otomobil yayaya çarptı!
Kazaya karışan otomobil yayaya çarptı!
Daha Fazla Video Göster